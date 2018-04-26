BRIEF-Steinhoff Settles German Litigation With Seifert Entities

April 26 (Reuters) - Steinhoff International Holdings Nv :
* AT HEARING, PARTIES AGREED, IN PRINCIPLE, TO SETTLE MATTER ON ACCEPTABLE TERMS.
* GROUP WOULD NO LONGER CONTEST VALIDITY OF FORFEITURE OF SEIFERT ENTITIES’ EXISTING 50% INTEREST IN POCO
* POCO BUSINESS WILL RETAIN DEBT OF APPROXIMATELY EUR 140 MILLION, WITH NO RECOURSE TO GROUP
* SEIFERT ENTITIES OFFERED TO ACQUIRE GROUP’S REMAINING INTEREST IN POCO BASED ON AGREED EQUITY VALUATION OF EUR 532.5 MILLION FOR 100% OF EQUITY Source text for Eikon: Further company coverage: