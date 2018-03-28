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March 28, 2018 / 5:45 AM / Updated 16 minutes ago

BRIEF-Stelco Sees Q1 2018 Adj EBIDTA To Be Between $60 Mln And $70 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Stelco Holdings Inc:

* STELCO ANNOUNCES FIRST AND SECOND QUARTER 2018 EARNINGS ESTIMATES

* ‍IN Q1 2018, SHIPMENTS ARE EXPECTED TO BE 3% TO 5% HIGHER THAN Q4 2017​

* ‍COMPANY ANTICIPATES Q1 2018 ADJUSTED EBITDA TO BE BETWEEN $60 MILLION AND $70 MILLION​

* ‍COMPANY ANTICIPATES Q2 2018 ADJUSTED EBITDA TO BE BETWEEN $120 MILLION AND $150 MILLION​

* STELCO - ORDER BOOK SUBJECT TO LAG IN ORDER ENTRY AND REVENUE RECOGNITION WITH ORDERS BEING BOOKED ESTIMATED TO BE DELIVERED IN EIGHT TO TEN WEEKS

* ANTICIPATES REVENUE AND ADJUSTED EBITDA WILL IMPROVE IN Q2 2018‍​

* STELCO - Q1 2018 SALES WILL LARGELY REFLECT SALES ORDERS BOOKED IN Q4 2017, Q2 2018 SALES ARE EXPECTED TO LARGELY REFLECT SALES ORDERS BOOKED IN Q1 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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