BRIEF-Stella International Holdings Says Qtrly Consol Revenue Fell 4 Pct

April 12 (Reuters) - Stella International Holdings Ltd :
* EXPECTS DEMAND FOR FASHION PRODUCTS TO RECOVER FURTHER DURING REST OF YEAR
* GROUP’S CUSTOMER NINE WEST HOLDINGS, THAT CONTRIBUTED ABOUT 2.8% OF GROUP’S TOTAL REVENUE LAST YEAR, FILED FOR BANKRUPTCY PROTECTION
* AS AT DATE OF ANNOUNCEMENT, OUTSTANDING TRADE RECEIVABLES OWED BY NINE WEST AMOUNTED TO ABOUT US$10.7 MILLION
* IS SEEKING LEGAL ADVICE FOR RECOVERY OF OUTSTANDING TRADE RECEIVABLES AND FOR PROTECTION OF ONGOING SUPPLIES OF CO Source text for Eikon: Further company coverage: