BRIEF-Stella-Jones Q4 Earnings Per Share C$0.74

March 14 (Reuters) - Stella-Jones Inc:
* STELLA-JONES REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND ANNUAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.37 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* ANTICIPATE SALES AND OPERATING MARGINS TO IMPROVE PROGRESSIVELY IN 2018 WHEN COMPARED TO 2017
* STELLA-JONES - OPERATING MARGINS WILL REMAIN SOFTER IN FIRST HALF OF 2018
* ANTICIPATE SALES AND OPERATING MARGINS TO IMPROVE PROGRESSIVELY IN 2018
* STELLA-JONES - EXPECT BETTER SALES MIX IN 2018 IN UTILITY POLE CATEGORY COULD BE OFFSET BY SOME WOOD SPECIES COST INCREASES, PRICE ADJUSTMENTS TIMING
* EXPECT RESIDENTIAL LUMBER IN 2018 TO BENEFIT FROM DEMAND FOR NEW CONSTRUCTION, OUTDOOR RENOVATION PROJECTS IN NORTH AMERICA
* ONE-OFF NON-CASH TAX BENEFIT OF $30.0 MILLION RECORDED IN Q4 RESULTING FROM REMEASUREMENT OF DEFERRED TAX LIABILITIES
* Q4 REVENUE VIEW C$370.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: