Healthcare
April 21, 2020 / 6:38 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Stenprop Says Entire Workforce Ramains Fully Engaged

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Stenprop Ltd:

* STENPROP LIMITED - COVID-19 SECOND UPDATE

* STENPROP - BY 15 APRIL, GOT 73% OF RENT INVOICED & DUE FOR AGGREGATE OF QUARTER STARTING 25 MARCH AND MONTH COMMENCING 1 APRIL 2020

* STENPROP - TO DATE, NOT MADE ANY REDUNDANCIES OR PUT ANY STAFF ON FURLOUGH AND ENTIRE WORKFORCE REMAINS PRODUCTIVE AND FULLY ENGAGED

* STENPROP - WHILE DURATION OF CRISIS REMAINS UNCERTAIN, ITS FINANCIAL IMPACT UPON BUSINESS REMAINS DIFFICULT TO PREDICT Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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