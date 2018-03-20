BRIEF-Step Energy Services Reports Q4 Earnings Per Share $0.28

March 20 (Reuters) - Step Energy Services Ltd:
* REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR END 2017 FINANCIAL AND OPERATING RESULTS
* QTRLY CONSOLIDATED REVENUE $154.3 MILLION VERSUS $64.2 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW C$0.32, REVENUE VIEW C$159.1 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* STEP ENERGY SERVICES -EXPECT REVENUE MIX IN CANADA IN Q1 WILL HAVE HIGHER COMPONENT OF STANDBY RELATED CHARGES, WHICH COULD IMPACT MARGIN PERFORMANCE
* STEP ENERGY SERVICES - IN U.S., ANTICIPATE THAT COILED TUBING, NEWLY ACQUIRED FRACTURING ASSETS WILL EXPERIENCE STRONG DEMAND THROUGH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: