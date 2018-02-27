BRIEF-Steve Madden Posts Q4 EPS Of $0.43

Feb 27 (Reuters) - Steven Madden Ltd:
* STEVE MADDEN ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND PROVIDES INITIAL FISCAL YEAR 2018 SALES AND EPS GUIDANCE
* BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY HAS APPROVED INITIATION OF A QUARTERLY CASH DIVIDEND
* STEVEN MADDEN - INITIAL QUARTERLY DIVIDEND OF $0.20 PER SHARE IS PAYABLE ON MARCH 29, TO STOCKHOLDERS OF RECORD AS OF CLOSE OF BUSINESS ON MARCH 12,
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.48, REVENUE VIEW $364.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $2.73, REVENUE VIEW $1.63 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)