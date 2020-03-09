Healthcare
March 9, 2020 / 12:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-STMicroelectronics Announces Measures Against COVID-19 In Northern Italy

1 Min Read

March 9 (Reuters) - STMICROELECTRONICS NV:

* STMICROELECTRONICS’ STATEMENT ON REINFORCED MEASURES AGAINST COVID-19 IN NORTHERN ITALY

* ON CORONAVIRUS: HAS TWO PRIORITIES: FIRST AND UTMOST, TO MAXIMIZE THE PREVENTION OF INFECTION AND SUPPORT OUR EMPLOYEES AND THEIR FAMILIES

* ON CORONAVIRUS: HAS TWO PRIORITIES: AND FOLLOW AND EXECUTE OUR BUSINESS CONTINUITY PLANS, CLOSELY MONITORING THE SITUATION ACROSS OUR WHOLE SUPPLY CHAIN AND WORKING WITH CUSTOMERS, SUPPLIERS AND PARTNERS

* WITHIN FRAMEWORK, WE ARE COMPLYING WITH CONTAINMENT MEASURES ISSUED BY ITALIAN GOVERNMENT, WHICH: DO NOT REQUIRE CLOSURE OF ANY ST SITE IN ITALY

* ON CORONAVIRUS: WE HAVE NOT RECORDED -AND WE DO NOT FORESEE- ANY MATERIAL DISRUPTION TO OUR OPERATIONS IN ITALY, WHICH ARE RUNNING REGULARLY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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