Switzerland Market Report
February 12, 2020 / 11:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-STMicroelectronics Cancels Participation At MWC 2020 Barcelona Due To Coronavirus

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - STMicroelectronics NV:

* STMICROELECTRONICS’ PARTICIPATION AT MWC 2020 BARCELONA AND EMBEDDED WORLD NUREMBERG

* HAS BEEN CLOSELY FOLLOWING SITUATION RELATED TO NOVEL CORONAVIRUS OUTBREAK IN CHINA AND HAS TAKEN A NUMBER OF PRECAUTIONARY MEASURES TO ENSURE HEALTH AND SAFETY OF ITS EMPLOYEES WORLDWIDE

* COMPANY HAS TAKEN DECISION TO WITHDRAW FROM EXHIBITING AT MWC 2020 IN BARCELONA AND AT EMBEDDED WORLD IN NUREMBERG LATER THIS MONTH

* AS AN ADDITIONAL MEASURE, COMPANY HAS TAKEN DECISION TO WITHDRAW FROM EXHIBITING AT MWC 2020 IN BARCELONA AND AT EMBEDDED WORLD IN NUREMBERG LATER THIS MONTH Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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