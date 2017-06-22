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BRIEF-STMicroelectronics prices a US$1.5 billion dual-tranche offering of new convertible bonds
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June 22, 2017 / 4:33 PM / in 2 months

BRIEF-STMicroelectronics prices a US$1.5 billion dual-tranche offering of new convertible bonds

1 Min Read

June 22 (Reuters) - STMicroelectronics:

* STMICROELECTRONICS PRICES A US$1.5 BILLION DUAL-TRANCHE OFFERING OF NEW CONVERTIBLE BONDS

* NEW CONVERTIBLE BONDS TO BE ISSUED IN TWO TRANCHES, ONE OF US$750 MILLION WITH MATURITY OF 5 YRS AND ONE OF US$750 MILLION WITH MATURITY OF 7 YRS

* EARLY REDEMPTION OF OUTSTANDING US$600 MILLION ZERO COUPON CONVERTIBLE BONDS DUE 2019

* FUTURE REDEMPTION OF OUTSTANDING US$400 MILLION 1.00 PER CENT. CONVERTIBLE BONDS DUE 2021

* LAUNCH OF A SHARE BUY-BACK PROGRAMME OF UP TO 19 MILLION SHARES FOR AN AMOUNT UP TO US$297 MILLION

* INITIAL CONVERSION PRICES HAVE BEEN SET, FOR EACH OF 5-YEAR MATURITY AND 7-YEAR MATURITY NEW CONVERTIBLE BONDS, AT US$20.54

* SETTLEMENT OF NEW CONVERTIBLE BONDS IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON OR ABOUT 3 JULY 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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