Switzerland Market Report
July 25, 2019 / 5:46 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Stmicroelectronics Q2 Operating Income Down At 196 Million Dollars

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July 25 (Reuters) - Stmicroelectronics Nv:

* STMICROELECTRONICS REPORTS 2019 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS

* SEES FY 2019 REVENUE ABOUT $9.35 BILLION TO $9.65 BILLION

* SEES Q3 2019 REVENUE UP ABOUT 15.3 PERCENT

* Q2 NET INCOME $ 160 MILLION VERSUS $ 261 MILLION YEAR AGO

* Q2 OPERATING MARGIN 9.0% VERSUS 12.7% YEAR AGO

* Q2 NET REVENUES $2.17 BILLION VERSUS $2.27 BILLION YEAR AGO

* Q2 OPERATING INCOME $196 MILLION VERSUS $289 MILLION YEAR AGO

* H1 NET REVENUES $4.25 BILLION; GROSS MARGIN 38.8%; OPERATING MARGIN 9.6%; NET INCOME $338 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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