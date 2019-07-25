BRIEF-Stmicroelectronics Q2 Operating Income Down At 196 Million Dollars

July 25 (Reuters) - Stmicroelectronics Nv:
* STMICROELECTRONICS REPORTS 2019 SECOND QUARTER FINANCIAL RESULTS
* SEES FY 2019 REVENUE ABOUT $9.35 BILLION TO $9.65 BILLION
* Q2 NET INCOME $ 160 MILLION VERSUS $ 261 MILLION YEAR AGO
* Q2 NET REVENUES $2.17 BILLION VERSUS $2.27 BILLION YEAR AGO
* Q2 OPERATING INCOME $196 MILLION VERSUS $289 MILLION YEAR AGO
* H1 NET REVENUES $4.25 BILLION; GROSS MARGIN 38.8%; OPERATING MARGIN 9.6%; NET INCOME $338 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)