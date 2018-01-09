FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
CyberRisk
The Trump Effect
Predictions 2018
Iran
North Korea
Myanmar
Investigates
Future Of Money
Politics
FirstJobs
LifeLessons
Commentary
#Beverages - Distillers & Wineries
January 9, 2018 / 7:16 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Stock Spirits Says FY Was Slightly Ahead Of Expectations

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Stock Spirits Group Plc:

* ‍OVERALL TRADING SINCE HALF-YEAR RESULTS ANNOUNCED IN AUGUST, AND THEREFORE FOR FULL-YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017, WAS SLIGHTLY AHEAD OF EXPECTATIONS​

* ‍GROUP CASH FLOW FOR YEAR WAS STRONG, RESULTING IN NET DEBT AT 31 DECEMBER 2017 OF CIRCA EUR 53M (2016: EUR 60M)​

* ‍MARKETS OF POLAND AND CZECH REPUBLIC DELIVER SOME THREE-QUARTERS OF OUR REVENUE. THESE MARKETS CONTINUED TO SHOW GROWTH IN VOLUME

* ‍GROUP CASH FLOW FOR YEAR WAS STRONG, RESULTING IN NET DEBT AT 31 DECEMBER 2017 OF CIRCA EUR 53M (2016: EUR 60M)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.