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March 1, 2018 / 12:27 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Stone Point Capital, The Karfunkel Family And The CEO To Acquire Amtrust Financial Services, Inc.

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Amtrust Financial Services Inc:

* STONE POINT CAPITAL, THE KARFUNKEL FAMILY AND THE CEO TO ACQUIRE AMTRUST FINANCIAL SERVICES, INC.

* AMTRUST FINANCIAL SERVICES INC - AMTRUST SHAREHOLDERS TO RECEIVE $13.50 PER SHARE IN CASH

* AMTRUST FINANCIAL SERVICES - TRANSACTION VALUES FULLY DILUTED EQUITY OF CO AT APPROXIMATELY $2.7 BILLION, EXCLUDING COMPANY‘S OUTSTANDING PREFERRED STOCK.

* AMTRUST FINANCIAL - CO‘S BOARD UNANIMOUSLY APPROVED PROPOSED MERGER BASED UPON UNANIMOUS RECOMMENDATION OF A SPECIAL COMMITTEE OF BOARD OF DIRECTORS​

* AMTRUST - PER DEAL, ‍KARFUNKEL-ZYSKIND FAMILY & CERTAIN AFFILIATES AND RELATED PARTIES TO ROLLOVER THEIR SHARES IN CO FOR INTERESTS IN EVERGREEN PARENT​

* AMTRUST FINANCIAL - ‍EVERGREEN PARENT TO ACQUIRE ABOUT 45% OF CO‘S SHARES THAT KARFUNKEL-ZYSKIND FAMILY, CERTAIN AFFILIATES DO NOT PRESENTLY CONTROL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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