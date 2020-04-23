BRIEF-Storebrand Q1 operating profit misses forecast

April 23 (Reuters) - Storebrand ASA:
* DUE TO TAX GAINS, COVID-19 AND FINANCIAL MARKET TURMOIL, STOREBRAND WILL REPORT NUMBERS DEVIATING FROM MARKET EXPECTATIONS
* STOREBRAND ANALYST POLL HAD PREDICTED Q1 OPERATING PROFIT OF NOK 554 MILLION
* FINANCIAL RESULTS IN GROUP ACCOUNTS IS EXPECTED TO BE MINUS NOK 588 MILLION FOR QUARTER
* RETURN IN STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS’ COMPANY PORTFOLIO WAS MINUS 1.25% IN QUARTER
* GROUP PROFIT AFTER TAX IS EXPECTED TO BE NOK 264 MILLION FOR Q1
* NUMBERS ARE PROVISIONAL, UNAUDITED, AND CHANGES MAY OCCUR UNTIL REPORTING DATE 30 APRIL
* CONTINUES TO GROW ITS CORE BUSINESS WITH 7 PER CENT CURRENCY ADJUSTED (11 PER CENT UNADJUSTED) GROWTH IN FEE INCOME IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Terje Solsvik)