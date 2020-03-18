BRIEF-Strabag Stops Construction Operations In Austria

March 18 (Reuters) - STRABAG SE:
* HALTING ITS REGULAR CONSTRUCTION OPERATIONS IN AUSTRIA EFFECTIVE TODAY
* ORDER TO PREVENT SPREAD OF COVID-19
* CURRENTLY NOT POSSIBLE TO RELIABLY ASSESS WHETHER AND TO WHAT EXTENTCONSTRUCTION WILL ALSO BE TEMPORARILY SUSPENDED IN OTHER GROUP COUNTRIES
* IMPACT ON EARNINGS AND ON TARGETED EBIT MARGIN FOR 2020 CAN ONLY BE DETERMINED MORE PRECISELY ONCE SITUATION NORMALISES
* IF CURRENT SITUATION CONTINUES FOR A LONGER PERIOD OF TIME OR IF IT WORSENS, NEGATIVE CONSEQUENCES CAN BE EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)