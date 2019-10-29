Switzerland Market Report
October 29, 2019 / 6:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Straumann 9-month Net Revenue Of CHF 1.15 Bln

1 Min Read

Oct 29 (Reuters) - STRAUMANN HOLDING AG:

* NINE-MONTH REVENUE EXCEEDS CHF 1BN (+16%) FOR FIRST TIME

* ORGANIC1 REVENUE GROWTH REACHES 17% IN FIRST NINE MONTHS AND 19% IN Q3

* GROUP RAISES OUTLOOK FOR FULL-YEAR ORGANIC REVENUE GROWTH TO MID-TEEN PERCENTAGE RANGE

* 9-MONTH NET REVENUE OF CHF 1.15 BILLION, REPRESENTING AN INCREASE OF 16% OVER PRIOR-YEAR PERIOD

* ORGANIC REVENUE GROWTH REACHED 17%, DRIVEN BY DOUBLE-DIGIT INCREASES ACROSS ALL REGIONS

* BASED ON NINE-MONTH RESULTS, IT IS RAISING ITS EXPECTATION FOR FULL-YEAR ORGANIC REVENUE GROWTH FROM LOW-TO-MID-TEEN TO MID-TEEN PERCENTAGE RANGE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below