BRIEF-Straumann H1 EBITDA Increased 29% To CHF 203 Mln

Aug 14 (Reuters) - Straumann Holding AG:
* FIRST-HALF REVENUE SURGES 25% IN SWISS FRANCS (18% ORGANIC) TO CHF 682 MILLION
* GROUP RAISES GUIDANCE FOR FULL-YEAR ORGANIC REVENUE GROWTH TO MID-TEENS
* H1 REPORTED NET PROFIT AMOUNTED TO CHF 133 MILLION - 8 MILLION LOWER THAN IN PRIOR YEAR
* STRAUMANN HOLDING - EXPECTED ORGANIC REVENUE GROWTH AND OPERATIONAL LEVERAGE SHOULD LEAD TO FURTHER IMPROVEMENTS IN EBITDA MARGIN
* GROUP EXPECTS EBIT MARGIN TO REMAIN STABLE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)