Switzerland Market Report
August 29, 2019 / 5:10 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Straumann Makes Appointments To Executive Management

1 Min Read

Aug 29 (Reuters) - Straumann Holding AG:

* STRAUMANN GROUP ANNOUNCES TWO APPOINTMENTS TO ITS EXECUTIVE MANAGEMENT TEAM

* SAYS ROBERT WOOLLEY JOINS FROM STRYKER AS EVP SALES NORTH AMERICA, TAKING OVER FROM GUILLAUME DANIELLOT, WHO BECOMES CEO OF THE STRAUMANN GROUP ON 1 JANUARY 2020

* SAYS HOLGER HADERER, HEAD OF STRAUMANN GERMANY, IS PROMOTED TO EVP GLOBAL MARKETING & EDUCATION, SUCCEEDING FRANK HEMM, WHO HAS DECIDED TO LEAVE STRAUMANN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Miller)

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