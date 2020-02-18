Healthcare
February 18, 2020 / 7:28 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Straumann would be very happy with double-digit sales growth rate-CEO

1 Min Read

Feb 18 (Reuters) - Straumann Holding AG:

* STRAUMANN CEO SAYS WOULD BE VERY HAPPY TO ACHIEVE DOUBLE-DIGIT PERCENTAGE SALES GROWTH IN 2020 - WOULD MEAN TAKING SIGNIFICANT MARKET SHARE

* STRAUMANN CEO TELLS REUTERS CURRENT GUIDANCE NOT CAUTIOUS BUT REALISTIC DUE TO GLOBAL INSTABILITIES

* STRAUMANN CEO SAYS COMPANY WILL MONITOR PERFORMANCE AND REVISE GUIDANCE DURING YEAR ACCORDINGLY

* STRAUMANN CEO SAYS CONTINUES TO LOOK AT M&A TARGETS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By John Revill)

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