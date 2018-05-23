FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 23, 2018 / 5:16 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Strauss Group Q1 EPS NIS C$1.28

Reuters Staff

1 Min Read

May 23 (Reuters) - Strauss Group Ltd:

* STRAUSS GROUP CONTINUES TO DELIVER EXCELLENT RESULTS IN SALES, PROFIT AND CASH FLOW, WITH SALES UP 4% DURING THE QUARTER (7.8% ORGANIC GROWTH EXCLUDING FOREIGN EXCHANGE EFFECTS) AND NET PROFIT RISING 29.6% TO NIS 146 MILLION(1)

* QTRLY SHEKEL, SALES WERE NIS C2.2 BILLION COMPARED TO NIS C2.1 BILLION IN CORRESPONDING PERIOD IN 2017

* QTRLY EPS NIS C$1.28

* STRAUSS GROUP - QTRLY SALES IMPACTED BY NEGATIVE CURRENCY TRANSLATION AMOUNTING TO NIS C51 MILLION MAINLY AS A RESULT OF DEPRECIATION OF BRL AGAINST NIS

* QTRLY GROSS PROFIT WAS NIS C833 MILLION (C38.4% OF SALES), UP C6.8% COMPARED TO CORRESPONDING PERIOD LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.