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May 14, 2018 / 10:17 AM / in an hour

BRIEF-Street Capital Group Q1 Adj. Shareholders' Diluted Loss Per Share $0.01

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Street Capital Group Inc:

* STREET CAPITAL ANNOUNCES 2018 FIRST QUARTER RESULTS

* STREET CAPITAL GROUP INC - QTRLY TOTAL REVENUE (NET OF ACQUISITION COSTS) WAS FLAT AT $11.6 MILLION

* STREET CAPITAL GROUP INC - QTRLY REPORTED SHAREHOLDERS’ DILUTED LOSS PER SHARE $0.01

* STREET CAPITAL GROUP INC - QTRLY ADJUSTED SHAREHOLDERS’ DILUTED LOSS PER SHARE $0.01

* STREET CAPITAL GROUP INC - “MANAGEMENT BELIEVES THAT HOUSING MARKET FUNDAMENTALS REMAIN SUPPORTIVE”

* STREET CAPITAL GROUP INC - HOUSING MARKETS, MORTGAGE ORIGINATION VOLUMES CONTINUE TO FACE POLICY-RELATED HEADWINDS

* STREET CAPITAL GROUP - CONTINUES TO EXPECT MORTGAGE RENEWAL ORIGINATION IN RANGE OF $2.20 BILLION-$2.40 BILLION IN 2018

* STREET CAPITAL GROUP INC - CO IS MAINTAINING FINANCIAL TARGETS IT SET OUT IN ITS Q4 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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