Healthcare
June 17, 2020 / 3:49 PM / Updated 14 minutes ago

BRIEF-STV Group Announces Proposed Placing To Raise About £16.2 Mln Via Issue Of New Shares

1 Min Read

June 17 (Reuters) - STV Group PLC:

* STV GROUP PLC - PROPOSED PLACING

* STV GROUP PLC - PROPOSED PLACING TO RAISE APPROXIMATELY £16.2 MILLION THROUGH ISSUE OF NEW ORDINARY SHARES

* STV GROUP PLC - BOARD IS CONFIDENT IN LONG-TERM PROSPECTS OF GROUP

* STV GROUP PLC - AS A RESULT OF IMPACT OF COVID-19, TOTAL ADVERTISING REVENUE WAS DOWN 42% IN APRIL, 39% IN MAY

* STV GROUP PLC - CASH SAVINGS OF APPROXIMATELY £18 MILLION FOR YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020

* STV GROUP PLC - STV’S STRONG VIEWING PERFORMANCE HAS CONTINUED INTO Q2 2020, WITH BROADCAST VIEWING UP 13% AND ONLINE VIEWING UP 70% YEAR TO DATE

* STV GROUP PLC - INCREASING BANK FACILITIES FROM £60 MILLION TO £80 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below