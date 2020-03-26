BRIEF-STV Group No Longer Recommending A FY Final Dividend Of 14.7p Per Share

March 26 (Reuters) - STV Group PLC:
* NO LONGER RECOMMENDING A FINAL DIVIDEND OF 14.7P PER SHARE (FINANCIAL YEAR ENDED 31 DECEMBER 2019)
* HAS GOOD ONGOING ACCESS TO LIQUIDITY THROUGH ITS £60M OVERDRAFT AND REVOLVING CREDIT FACILITY
* NATIONAL PROGRAMMING COSTS WILL REDUCE IN LINE WITH ANY REDUCTION IN REVENUES
* IDENTIFIED A FURTHER £2M OF OTHER COST SAVINGS ACROSS BUSINESS FOR 2020
* NET DEBT WAS £37.5M AT END OF 2019 AND IS EXPECTED TO BE C.£38M AT END OF MARCH 2020
* INCREASED RESTRICTIONS ON WORKING PRACTICES ARE HAVING A SIGNIFICANT IMPACT ON WHOLE TV PRODUCTION SECTOR
* HAVE PAUSED FILMING ON ANTIQUES ROAD TRIP AND CELEBRITY ANTIQUES ROAD TRIP
* PROFIT IMPACT ON STV IS LIKELY TO BE LIMITED FOR FULL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: