BRIEF-Subscription Period Ends In Transocean's Compulsory Acquisition Of Remaining Songa Shares

March 21 (Reuters) - Transocean Ltd:
* SUBSCRIPTION PERIOD ENDS IN TRANSOCEAN’S COMPULSORY ACQUISITION OF REMAINING SONGA OFFSHORE SE SHARES
* TRANSOCEAN LTD - INTENDS TO PURSUE A DELISTING OF SONGA OFFSHORE SHARES FROM OSLO STOCK EXCHANGE AS SOON AS POSSIBLE
* TRANSOCEAN LTD- SUBSCRIPTION PERIOD FOR TRANSOCEAN LTD.’S & TRANSOCEAN INC.’S COMPULSORY DEAL OF REMAINING SHARES IN SONGA OFFSHORE EXPIRED ON MARCH 20
* TRANSOCEAN - EXPECTS TO SETTLE COMPULSORY ACQUISITION WITH DELIVERY OF CONSIDERATION TO SONGA OFFSHORE SHAREHOLDERS ON OR ABOUT MARCH 28, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: