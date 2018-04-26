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Market News
April 26, 2018 / 11:50 AM / in 38 minutes

BRIEF-Subsea 7 ready to talk whenever McDermott's board is able to-CEO

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Subsea 7 SA told analysts and reporters on Thursday:

* SUBSEA 7: CEO SAYS “WE ARE MAKING A VERY GOOD PROGRESS ON THE JOINT VENTURE WITH SCHLUMBERGER”

* SUBSEA 7 CEO: “IF MCDERMOTT’S BOARD IS NOT ABLE TO ENGAGE IN DISCUSSIONS NOW, WE ARE READY TO HOLD THE DISCUSSION WHEN THE CIRCUMSTANCES CHANGE”

* SUBSEA 7 CEO: EXPECTS BETTER EBITDA MARGINS IN Q2 AND Q3 THAN IN Q1

* SUBSEA 7 CEO: “CONFIDENT IN GRADUAL MARKET RECOVERY... WE SEE MORE TENDERS AND CONTRACTS AWARDED IN QUARTERS TO COME”

* SUBSEA 7 CEO: SAYS THE COMPANY WILL RETAIN CONTROL OF ITS VESSELS WHEN FORMING A JOINT VENTURE WITH SCHLUMBERGER

* SUBSEA 7 CEO: SAYS STILL SEES PRICE PRESSURE ON SHORT AND MEDIUM-TERM JOBS, BUT THE COMPANY PRICES LONGER-TERM JOBS TAKING INTO ACCOUNT AN EXPECTED MARKET IMPROVEMENT Further company coverage: (Reporting By Nerijus Adomaitis, editing by Terje Solsvik)

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