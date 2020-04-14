Healthcare
April 14, 2020 / 1:37 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Summit Appoints Robert W. Duggan As Chief Executive Officer

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Summit Therapeutics PLC:

* SUMMIT APPOINTS ROBERT W. DUGGAN AS CHIEF EXECUTIVE OFFICER

* SUMMIT THERAPEUTICS PLC - ROBERT W. DUGGAN WILL RETAIN HIS ROLE AS CHAIRMAN

* SUMMIT THERAPEUTICS PLC - DUGGAN WILL SERVE AS CEO WITHOUT COMPENSATION AS HE IS CO’S LEADING SHAREHOLDER

* SUMMIT THERAPEUTICS PLC - GLYN EDWARDS HAS TENDERED HIS RESIGNATION, WHICH WILL BE EFFECTIVE IMMEDIATELY

* SUMMIT THERAPEUTICS PLC - GLYN EDWARDS WILL CONTINUE TO SERVE AS AN ELECTED BOARD MEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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