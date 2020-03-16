Healthcare
March 16, 2020 / 10:47 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Summit Hotel Properties Withdraws 2020 Outlook Due To Financial Effect Of Reduced Travel Demand From Covid-19

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Summit Hotel Properties Inc:

* SUMMIT HOTEL PROPERTIES - WITHDRAWING 2020 OUTLOOK DUE TO CONTINUED UNCERTAINTY AND ONGOING FINANCIAL EFFECT OF REDUCED TRAVEL DEMAND FROM COVID-19

* SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC - ON FEBRUARY 25, ISSUED 2020 GUIDANCE THAT DID NOT ACCOUNT FOR EFFECTS FROM COVID-19

* SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC - SINCE ISSUING PREVIOUS GUIDANCE, EXPERIENCED CONSIDERABLE INCREASE IN TRANSIENT AND GROUP-RELATED CANCELLATIONS

* SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC - COVID-19 OUTBREAK WILL ADVERSELY EFFECT CO'S FINANCIAL RESULTS FOR Q1 AND FULL-YEAR 2020 Source text: (bit.ly/391oqAV) Further company coverage:

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