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Market News
March 28, 2018 / 9:17 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Summit Industrial Income REIT Announces Acquisition Of Property And New Financing

Reuters Staff

1 Min Read

March 28 (Reuters) - Summit Industrial Income Reit :

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT ANNOUNCES ACQUISITION OF PROPERTY AND NEW FINANCING

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - WILL PAY $14.9 MILLION FOR PROPERTY

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - WAIVED CONDITIONS AND WILL ACQUIRE 100% OF A DISTRIBUTION WAREHOUSE LOCATED IN STRATFORD

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME - REPLACED $90.0 MILLION BRIDGE FACILITY ESTABLISHED IN 2017 WITH $88.0 MILLION IN NEW MORTGAGES ON RECENTLY ACQUIRED PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage:

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