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#Market News
December 4, 2017 / 9:39 PM / in 34 minutes

BRIEF-Summit Industrial Income REIT Announces Significant Increase In GTA Portfolio

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Summit Industrial Income Reit:

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT ANNOUNCES SIGNIFICANT INCREASE IN GTA PORTFOLIO AND $80 MILLION EQUITY OFFERING

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - DEAL FOR $66.1 MILLION

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - ACQUISITION PORTFOLIO IS BEING ACQUIRED FREE AND CLEAR OF MORTGAGE FINANCING

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - ENTERED INTO AGREEMENT WITH SYNDICATE OF UNDERWRITERS TO SELL, 11.1 MILLION UNITS AT PRICE OF $7.20 PER UNIT

* SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING AND DEBT FINANCING PRIMARILY TO FUND PURCHASE PRICE OF ACQUISITION PORTFOLIO Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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