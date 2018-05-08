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May 8, 2018 / 10:25 AM / in 40 minutes

BRIEF-Summit Materials Reports Q1 Adjusted Loss Per Share Of $0.55

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Summit Materials Inc:

* SUMMIT MATERIALS, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS

* Q1 REVENUE $289.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $301.9 MILLION

* Q1 LOSS PER SHARE $0.55

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.60 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SUMMIT MATERIALS - FOR FULL-YEAR 2018, CO INCREASED ADJUSTED EBITDA GUIDANCE TO RANGE OF $495 MILLION TO $515 MILLION

* SUMMIT MATERIALS - FOR FULL-YEAR 2018, CO REITERATED CAPEX GUIDANCE OF RANGE OF $210 MILLION TO $225 MILLION. Source text for Eikon: Further company coverage:

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