BRIEF-Summit Materials Reports Q1 Adjusted Loss Per Share Of $0.55

May 8 (Reuters) - Summit Materials Inc:
* SUMMIT MATERIALS, INC. REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 REVENUE $289.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $301.9 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $-0.60 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SUMMIT MATERIALS - FOR FULL-YEAR 2018, CO INCREASED ADJUSTED EBITDA GUIDANCE TO RANGE OF $495 MILLION TO $515 MILLION
* SUMMIT MATERIALS - FOR FULL-YEAR 2018, CO REITERATED CAPEX GUIDANCE OF RANGE OF $210 MILLION TO $225 MILLION. Source text for Eikon: Further company coverage: