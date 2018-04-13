BRIEF-Summit Semiconductor Inc Files For IPO Of Up To $20 Million

April 13 (Reuters) - Summit Semiconductor Inc:
* SUMMIT SEMICONDUCTOR INC FILES FOR IPO OF UP TO $20 MILLION – SEC FILING
* SUMMIT SEMICONDUCTOR INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NASDAQ CAPITAL MARKET UNDER THE SYMBOL “WISA”
* SUMMIT SEMICONDUCTOR INC SAYS ALEXANDER CAPITAL, L.P, WESTPARK CAPITAL, INC ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SUMMIT SEMICONDUCTOR INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2HApX4s)