BRIEF-Sun Art Retail Group Posts FY Profit Attributable Of RMB 2,834 Million

Feb 20 (Reuters) - Sun Art Retail Group Ltd:
* FY PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF COMPANY RMB 2,834 MILLION VERSUS RMB 2,478 MILLION
* PROSPECTS OF 2020 HAVE BEEN AFFECTED BY COVID-19 VIRUS
* TENANTS RENTING GALLERY SPACE IN HYPERMARKET COMPLEXES REQUIRED TO TEMPORARILY SUSPEND THEIR OPERATIONS
* GROUP’S HYPERMARKETS AND OPERATIONS HAVE NOT BEEN SUBSTANTIALLY IMPACTED BY SPREAD OF EPIDEMIC AS OF DATE OF ANNOUNCEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)