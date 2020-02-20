Healthcare
February 20, 2020 / 1:34 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sun Art Retail Group Posts FY Profit Attributable Of RMB 2,834 Million

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Sun Art Retail Group Ltd:

* FY PROFIT ATTRIBUTABLE TO EQUITY SHAREHOLDERS OF COMPANY RMB 2,834 MILLION VERSUS RMB 2,478 MILLION

* FINAL DIVIDEND PROPOSED OF HKD0.15 PER ORDINARY SHARE

* PROSPECTS OF 2020 HAVE BEEN AFFECTED BY COVID-19 VIRUS

* TENANTS RENTING GALLERY SPACE IN HYPERMARKET COMPLEXES REQUIRED TO TEMPORARILY SUSPEND THEIR OPERATIONS

* GROUP’S HYPERMARKETS AND OPERATIONS HAVE NOT BEEN SUBSTANTIALLY IMPACTED BY SPREAD OF EPIDEMIC AS OF DATE OF ANNOUNCEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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