Healthcare
February 27, 2020 / 9:33 AM / a few seconds ago

BRIEF-Sun Hung Kai Properties Says Smartone Business Outlook Over Next Six Months Is Highly Uncertain

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - Sun Hung Kai Properties Ltd:

* SMARTONE BUSINESS OUTLOOK OVER NEXT SIX MONTHS IS HIGHLY UNCERTAIN WITH OUTBREAK OF NOVEL CORONAVIRUS

* DECLARED AN INTERIM DIVIDEND PAYMENT OF HK$1.25 PER SHARE

* SOME ASPECTS OF SMARTONE’S BUSINESS WILL BE ADVERSELY AFFECTED DUE TO CORONAVIRUS OUTBREAK

* INBOUND & OUTBOUND ROAMING, IN PARTICULAR, WILL BE SIGNIFICANTLY AFFECTED DUE TO REDUCED TRAVELS

* IN HONG KONG, HARBOUR NORTH, GROUP’S LATEST MALL IN NORTH POINT, IS OPENING IN STAGES

* GROUP ALSO PLANS TO LAUNCH AN INDUSTRIAL BUILDING IN TSUEN WAN FOR SALE Source text for Eikon: Further company coverage:

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