BRIEF-Sun International Says Will Not Declare Dividend For Year Ended Dec. 31​

March 19 (Reuters) - Sun International Ltd:
* BOARD HAS DECIDED NOT TO DECLARE A DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 DECEMBER 2017.
* FY REVENUE OF 15.61 BILLION RAND VERSUS 13.88 BILLION RAND YEAR AGO
* FY DILUTED ADJUSTED HEADLINE EARNINGS PER SHARE 298 CENTS VERSUS 503 CENTS
* FY PROFIT BEFORE TAX FROM OF 535 MILLION RAND VERSUS 542 MILLION RAND YEAR AGO
* WHILE SOUTH AFRICAN OUTLOOK HAS IMPROVED, DO NOT ANTICIPATE THAT IT WILL BE IMMEDIATELY FELT IN DISCRETIONARY EXPENDITURE
* WITH PROCEEDS FROM RIGHTS OFFER, CO WILL SETTLE DEBT AND CAPITALISE TIME SQUARE WHICH WILL SIGNIFICANTLY REDUCE INTEREST COST
* ALTHOUGH TRADING HAS IMPROVED MARGINALLY AT TIME SQUARE, GROUP MET ITS DEBT COVENANTS AT DEC 31, DEEMED IT PRUDENT TO EMBARK ON CAPITAL RAISE EXERCISE
* PROCEEDS FROM RIGHTS OFFER WILL BE USED TO REPAY DEBT, THEREBY CREATING HEAD ROOM IN RELATION TO RELEVANT DEBT COVENANTS
* RIGHTS OFFER WILL REDUCE SUN INTERNATIONAL’S INTEREST CHARGE AS RATES ARE BASED ON SUN INTERNATIONAL’S PREVAILING DEBT METRICS
* GROUP CONTINUES TO GENERATE STRONG CASH FLOW FROM OPERATIONS, WHICH HAS RESULTED IN GROUP TRADING WITHIN DEBT COVENANT LEVELS.
* ON DIFFICULT TRADING CONDITIONS, TIME SQUARE PRODUCING DISAPPOINTING RESULTS, RENEGOTIATED SOUTH AFRICAN DEBT COVENANT LEVELS FOR JUNE, DEC 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: