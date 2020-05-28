Healthcare
May 28, 2020 / 2:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sun Pharmaceutical Industries Says Co, SPARC Enter Worldwide License Agreement For SCD-044

1 Min Read

May 28 (Reuters) - Sun Pharma Advanced Research Co Ltd :

* SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - SPARC AND SUN PHARMA ENTER INTO A WORLDWIDE LICENSE AGREEMENT FOR SCD-044

* SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - SCD-044 IS A POTENTIAL TREATMENT FOR ATOPIC DERMATITIS, PSORIASIS AND OTHER AUTO-IMMUNE DISORDERS

* SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD SAYS UNDER TERMS OF LICENSE AGREEMENT, SUN PHARMA WILL PAY SPARC AN UPFRONT PAYMENT OF US$ 20 MILLION

* SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD - SPARC WILL ALSO BE ELIGIBLE TO RECEIVE UP TO $125 MILLION AS MILESTONE PAYMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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