BRIEF-Suncor confident new Canada oil export pipelines will get built

May 2 (Reuters) - Suncor Energy Inc:
* EXEC SAYS COMPANY “WILL AVOID GROWTH FOR GROWTH’S SAKE” -CONFERENCE CALL
* SUNCOR CEO SAYS COMPANY HAS EXISTING PIPELINE ACCESS FOR ALL ITS OIL SANDS BARRELS, INCLUDING FORT HILLS - CONFERENCE CALL
* SUNCOR EXEC SAYS EXPECTS SYNCRUDE OIL SANDS PROJECT TO BE OPERATING AT NORMAL LEVELS WITHIN WEEKS
* SUNCOR EXEC SAYS DOES NOT EXPECT TO SEE ANY “SIGNIFICANT” EXPOSURE TO DIFFERENTIAL -CONFERENCE CALL
* SUNCOR EXEC SAYS DIFFERENTIAL TO EVEN OUT AS RAIL DEALS GET DONE, BUT WILL REMAIN “MODESTLY HIGH” TILL PIPELINES GET BUILT -CONFERENCE CALL
* TRANS MOUNTAIN EXPANSION, ENBRIDGE LINE 3 WILL BE BUILT - CONFERENCE CALL Further company coverage: (Reporting by Julie Gordon)