BRIEF-Suncorp Group Updates on Coronavirus Impact

May 11 (Reuters) - Suncorp Group Ltd:
* FY20 GROUP COSTS TO BE SLIGHTLY ABOVE $2.7 BILLION INCLUDING PAY AND LEAVE ENTITLEMENTS REMEDIATION
* NET IMPACT OF MTM ADJUSTMENTS WAS A $205 MILLION LOSS (PRE-TAX) FROM 31 DEC 2019 TO 31 MAR 2020
* “EXPECTS AN INCREASE IN LOSS OF RENTAL INCOME CLAIMS FREQUENCY AND SEVERITY”
* COVID-19 WILL HAVE SIGNIFICANT IMPACT ON CONSUMER MOTOR CLAIMS FREQUENCY
* COVID-19 WILL ALSO HAVE A SIGNIFICANT IMPACT ON CONSUMER MOTOR CLAIMS FREQUENCY AND LANDLORD LOSS OF RENT CLAIMS
* PRELIMINARY ESTIMATE OF COSTS TO REMEDIATE THOSE ELIGIBLE FOR ADDITIONAL PAYMENTS IS BETWEEN $40 - $70 MILLION
* COVID-19 NOT EXPECTED TO HAVE AN IMPACT ON LIFE INSURANCE CLAIMS IN NZ
* WILL RECOGNISE CIRCA $90M (AFTER TAX) NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE FOR FY20
* IN RESPONSE TO COVID-19, SUNCORP BANK HAS INCLUDED A $133 MILLION MANAGEMENT OVERLAY WITHIN COLLECTIVE PROVISION
* RECEIVED THOUSANDS OF REQUESTS FOR FINANCIAL HARDSHIP FROM BOTH BANK & INSURANCE CUSTOMERS
* APPROVED $4.05 BILLION IN LOAN DEFERRALS Source text for Eikon: Further company coverage: