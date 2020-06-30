BRIEF-Suncorp Sees FY21 Natural Hazard Allowance To Rise By A$90-A$130 Mln

July 1 (Reuters) - Suncorp Group Ltd:
* FY21 NATURAL HAZARD ALLOWANCE IS EXPECTED TO INCREASE BY $90 MILLION TO $130 MILLION
* COVID-19 IMPACT ON GROUP FY20 P&L EXPECTED TO BE BROADLY NEUTRAL, EXCLUDING INVESTMENT MARKET MOVEMENTS AND BANK IMPAIRMENT LOSSES
* FY21 NATURAL HAZARD ALLOWANCE IS EXPECTED TO INCREASE BY $90 MILLION TO $130 MILLION
* ANNOUNCES APPOINTMENT OF NEW BANKING & WEALTH CEO, CLIVE VAN HOREN
* FY21 MAIN CATASTROPHE REINSURANCE PROGRAM FINALISED WITH SIMILAR STRUCTURE TO PREVIOUS YEARS
* CEO INSURANCE (AUSTRALIA), GARY DRANSFIELD, WILL LEAVE SUNCORP
* FY20 UPPER LIMIT ON MAIN CATASTROPHE PROGRAM IS $6.5 BILLION
* LISA HARRISON APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER INSURANCE PRODUCT & PORTFOLIO
* TO COMBINE NUMBER OF INSURANCE (AUSTRALIA) AND GROUP FUNCTIONS TO CREATE MORE STREAMLINED ORGANISATION
* SUNCORP NEW ZEALAND CFO JIMMY HIGGINS WILL LEAD SUNCORP NEW ZEALAND BUSINESS IN ACTING CAPACITY Source text for Eikon: Further company coverage: