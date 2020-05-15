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May 15, 2020 / 1:20 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sundial Enters Agreement To Sell Bridge Farm Group

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Sundial Growers Inc:

* PRESS RELEASE - SUNDIAL ENTERS INTO AGREEMENT TO SELL BRIDGE FARM GROUP

* SUNDIAL ENTERS INTO AGREEMENT TO SELL BRIDGE FARM GROUP

* SUNDIAL GROWERS INC - DEAL FOR A TOTAL CONSIDERATION OF APPROXIMATELY $90 MILLION

* SUNDIAL GROWERS - SUNDIAL WILL NOT RECEIVE ANY CASH CONSIDERATION IN CONNECTION WITH TRANSACTION

* SUNDIAL GROWERS INC - TO SELL BRIDGE FARM GROUP TO A CONSORTIA OF PRIVATE INVESTORS THAT INCLUDES FORMER MANAGEMENT OF BRIDGE FARM

* SUNDIAL GROWERS - PURCHASER WILL ASSUME $45 MILLION OF DEBT UNDER SUNDIAL’S EXISTING $115 MILLION TERM DEBT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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