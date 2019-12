Dec 11 (Reuters) - Deutsche Lufthansa AG:

* DIETER VRANCKX NAMED CEO OF BRUSSELS AIRLINES

* PATRICK STAUDACHER, BOSTON CONSULTING GROUP, WILL JOIN LUFTHANSA GROUP AND TAKE OVER THE REORIENTED POSITION OF LUFTHANSA AIRLINE CFO Source text: bit.ly/38rz0C2 Further company coverage: (Berlin Speed Desk)