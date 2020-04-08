Healthcare
April 8, 2020 / 1:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sunningdale Tech Says Group's Manufacturing Facilities In China Have Fully Resumed

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Sunningdale Tech Ltd:

* SUNNINGDALE TECH LTD- GROUP’S MANUFACTURING FACILITIES IN CHINA, OPERATIONS HAVE FULLY RESUMED FOLLOWING RETURN OF ITS ENTIRE WORKFORCE IN CHINA

* SUNNINGDALE TECH LTD- IN SINGAPORE, GROUP HAS RECEIVED APPROVAL FROM SINGAPORE MINISTRY OF TRADE AND INDUSTRY TO CONTINUE ITS OPERATIONS

* SUNNINGDALE TECH- IN MALAYSIA, GROUP RUNNING AT 20%-35% OF WORKFORCE AFTER APPROVAL FROM AUTHORITIES TO CONTINUE WITH PRODUCTION OF CERTAIN PRODUCTS

* SUNNINGDALE TECH LTD- GROUP’S MANUFACTURING OPERATIONS IN GUADALAJARA, MEXICO ARE CURRENTLY RUNNING AT 10% TO 15% OF ITS WORKFORCE

* SUNNINGDALE TECH LTD- GROUP HAS TEMPORARILY CLOSED ITS FACTORY LOCATED IN CHENNAI, INDIA Source text for Eikon: Further company coverage:

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