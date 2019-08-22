BRIEF-Sunrise Communications Reports Qtrly Revenue CHF 455 Mln

Aug 22 (Reuters) - Sunrise Communications Group AG:
* QTRLY GROSS PROFIT ROSE BY +2.6% YOY TO CHF 311M, DUE TO SERVICE REVENUE GROWTH
* STRONG CUSTOMER GROWTH IN MOBILE POSTPAID (+10% YOY), INTERNET (+9%) AND TV (+15%) IN Q2
* Q2 ADJUSTED EBITDA INCREASED +3.4% (INCL. IFRS 16 +10.3%) TO CHF 155M
* FY’19 REVENUE CONTINUES TO BE EXPECTED BETWEEN CHF 1,860 MILLION -1,900 MILLION
* SEES FY 2019 EBITDA IN RANGE FROM CHF 613- 628M TO CHF 618-628M
* SUNRISE COMMUNICATIONS - EXPECTS TO PROPOSE DIVIDEND IN RANGE OF CHF 4.35-4.45 PER SHARE FOR FY’19, PAID OUT OF CAPITAL CONTRIBUTION RESERVES IN FY’20
* FY’19 CAPEX IS REITERATED IN RANGE OF CHF 420 MILLION - CHF 460 MILLION
* Q2 TOTAL REVENUE DECREASED BY -1.7% YOY TO CHF 455M
* SAYS EXPECTS 45 MILLION SFR MORE IN SYNERGIES FROM TAKEOVER OF UPC
* QTRLY SERVICE REVENUE INCREASED BY +3.1% YOY AS A RESULT OF MOBILE POSTPAID, INTERNET / TV AND B2B REVENUE GROWTH
* SUNRISE COMMUNICATIONS - INCREASING TOTAL ANNUAL SYNERGY RUN RATE EXPECTATION FROM CHF 235 MILLION TO CHF 280 MILLION FROM UPC SWITZERLAND ACQUISITION Source text for Eikon: Further company coverage: