BRIEF-Suominen Q4 Operating Result Swings To Loss Of EUR ‍0.3​ Mln

Jan 30 (Reuters) - SUOMINEN OYJ:
* REG-FULL YEAR NET SALES INCREASED, OPERATING PROFIT DECLINED, PROFIT FOR THE PERIOD CLOSE TO LAST YEAR’S LEVEL
* Q4 NET SALES EUR 98.7 MILLION VERSUS EUR 100.4 MILLION YEAR AGO
* Q4 OPERATING LOSS EUR 0.3 MILLION VERSUS PROFIT EUR 3.5 MILLION YEAR AGO
* EXPECTS THAT IN 2018, ITS NET SALES AND COMPARABLE OPERATING PROFIT WILL IMPROVE FROM 2017
* BOARD OF DIRECTORS PROPOSES TO ANNUAL GENERAL MEETING A RETURN OF CAPITAL OF EUR 0.11 PER SHARE FROM FINANCIAL YEAR 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)