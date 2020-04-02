Healthcare
April 2, 2020 / 9:04 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Superior Industries International - All Executives Will Take A 20% Reduction In Base Salary From April 1, 2020 Through May 31, 2020

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Superior Industries International Inc:

* SUPERIOR ANNOUNCES ADDITIONAL ACTIONS TO NAVIGATE UNCERTAINTY CREATED BY COVID-19

* SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC - NON-EMPLOYEE BOARD MEMBERS WILL FORGO ALL CASH COMPENSATION FROM APRIL 1, 2020 THROUGH MAY 31, 2020

* SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL - ALL EXECUTIVES WILL TAKE A 20% REDUCTION IN BASE SALARY FROM APRIL 1, 2020 THROUGH MAY 31, 2020

* SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC - MOST OF SUPERIOR’S MANUFACTURING WORKFORCE WILL BE TEMPORARILY LAID OFF IN LINE WITH FACILITY CLOSURES

* SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL INC - DISCRETIONARY SPENDING HAS BEEN SUSPENDED

* SUPERIOR INDUSTRIES - ALL OTHER SALARIED EMPLOYEES WILL TAKE A 20% REDUCTION IN BASE SALARY FROM APRIL 1, 2020 THROUGH MAY 31, 2020 Source text for Eikon: Further company coverage:

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