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April 3, 2018 / 8:12 PM / in a day

BRIEF-Superior Plus Announces Sale Of U.S. Wholesale And Retail Distillate Assets

Reuters Staff

1 Min Read

April 3 (Reuters) - Superior Plus Corp :

* SUPERIOR PLUS ANNOUNCES SALE OF U.S. WHOLESALE AND RETAIL DISTILLATE ASSETS

* DEAL FOR TOTAL CASH CONSIDERATION OF US$39.8 MILLION

* ASSUMING COMPLETION OF DIVESTITURES, GUIDANCE FOR 2018 OF ADJUSTED OPERATING CASH FLOW PER SHARE OF $1.65 TO $1.95​

* UNIT ENTERED INTO AGREEMENT WITH SUNOCO LP TO SELL WHOLESALE REFINED FUELS BUSINESS & REFINED FUEL TERMINAL ASSETS LOCATED IN NEW YORK

* ‍ASSUMING COMPLETION OF DIVESTITURES, GUIDANCE FOR 2018 OF ADJUSTED EBITDA OF $295 MILLION TO $335 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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