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May 8, 2018 / 8:50 PM / in an hour

BRIEF-Superior Plus Corp. Reports Qtrly Earnings Per Share $0.33

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Superior Plus Corp:

* SUPERIOR PLUS CORP. ANNOUNCES RECORD 2018 FIRST QUARTER RESULTS, UPDATED 2018 GUIDANCE AND APPROVAL OF NORMAL COURSE ISSUER BID

* SUPERIOR PLUS CORP QTRLY EARNINGS PER SHARE $0.33

* SUPERIOR PLUS CORP QTRLY REVENUE $874.9 MILLION VERSUS $675.7 MILLION

* SUPERIOR PLUS CORP - UPDATING 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $295 MILLION TO $335 MILLION TO A RANGE OF $305 MILLION TO $335 MILLION

* SUPERIOR PLUS CORP SEES 2018 AOCF PER SHARE IS BEING UPDATED FROM $1.65 TO $1.95 TO A RANGE OF $1.75 TO $1.95 BEFORE TRANSACTION AND OTHER COSTS Source text for Eikon: Further company coverage:

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