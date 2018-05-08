BRIEF-Superior Plus Corp. Reports Qtrly Earnings Per Share $0.33

May 8 (Reuters) - Superior Plus Corp:
* SUPERIOR PLUS CORP. ANNOUNCES RECORD 2018 FIRST QUARTER RESULTS, UPDATED 2018 GUIDANCE AND APPROVAL OF NORMAL COURSE ISSUER BID
* SUPERIOR PLUS CORP QTRLY REVENUE $874.9 MILLION VERSUS $675.7 MILLION
* SUPERIOR PLUS CORP - UPDATING 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $295 MILLION TO $335 MILLION TO A RANGE OF $305 MILLION TO $335 MILLION
* SUPERIOR PLUS CORP SEES 2018 AOCF PER SHARE IS BEING UPDATED FROM $1.65 TO $1.95 TO A RANGE OF $1.75 TO $1.95 BEFORE TRANSACTION AND OTHER COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: