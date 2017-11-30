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BRIEF-Superior Uniform Group, Through Its Bamko Division, Announces The Acquisition Of Tangerine Promotions
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#Market News
November 30, 2017 / 5:55 PM / in 3 hours

BRIEF-Superior Uniform Group, Through Its Bamko Division, Announces The Acquisition Of Tangerine Promotions

Reuters Staff

1 Min Read

Superior Uniform Group Inc:

* SUPERIOR UNIFORM GROUP, THROUGH ITS BAMKO DIVISION, ANNOUNCES THE ACQUISITION OF TANGERINE PROMOTIONS

* SUPERIOR UNIFORM GROUP INC - ACQUISITION IS EXPECTED TO BE ACCRETIVE TO SUPERIOR‘S OPERATING RESULTS IN 2018

* SUPERIOR UNIFORM - PURCHASE PRICE CONSISTS OF ABOUT $7.2 MILLION IN CASH, ISSUANCE OF ABOUT $2.0 MILLION OF CO‘S STOCK THAT WILL VEST OVER 4 YEARS

* SUPERIOR UNIFORM GROUP INC - ‍BAMKO ACQUIRED TANGERINE PROMOTIONS &TANGERINE PROMOTIONS WEST INCLUDING ASSUMPTION OF CERTAIN LIABILITIES​

* SUPERIOR UNIFORM - DEAL INCLUDES POTENTIAL PAYMENT OF $5.5 MILLION IN CONTINGENT CONSIDERATION THROUGH 2021 & ASSUMPTION OF SOME LIABILITIES OF TANGERINE Source text for Eikon: Further company coverage:

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