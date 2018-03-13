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March 13, 2018 / 1:17 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Supermicro Announces Amendment To Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Super Micro Computer Inc:

* SUPERMICRO ANNOUNCES AMENDMENT TO CREDIT FACILITY

* SUPER MICRO COMPUTER INC - ENTERED INTO AMENDMENT TO CO’S EXISTING LOAN AGREEMENT WITH BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

* SUPER MICRO COMPUTER INC - ‍AMENDMENT REQUIRES THAT CO REFINANCE ITS OBLIGATIONS UNDER LOAN AGREEMENT BY APRIL 20, 2018​

* SUPER MICRO COMPUTER - CO IN NEGOTIATIONS WITH BOFA MERRILL LYNCH WITH RESPECT TO NEW DEBT FACILITY TO REFINANCE EXISTING DEBT OBLIGATIONS

* SUPER MICRO COMPUTER- AMENDMENT WAIVES DEFAULT ARISING FROM CO HAVING NOT YET FILED 2017 10-K, QTRLY 10-Q FOR QUARTER ENDED SEPT 30, DEC 31, 2017

* SUPER MICRO COMPUTER - ‍NEW DEBT FACILITY, TO BE LED BY BOFA MERRILL LYNCH, IS EXPECTED TO INCLUDE OTHER LENDERS & INCREASE CO’S BORROWING CAPACITY​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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