Healthcare
April 28, 2020 / 9:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Supernus To Acquire Cns Portfolio From Us Worldmeds

1 Min Read

April 28 (Reuters) - Supernus Pharmaceuticals Inc:

* SUPERNUS TO ACQUIRE CNS PORTFOLIO FROM US WORLDMEDS

* SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC - UPFRONT CASH PAYMENT OF $300 MILLION, PLUS CASH MILESTONE PAYMENTS UP TO $230 MILLION

* SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC - TOTAL CONSIDERATION OF $530 MILLION CONSISTS OF AN UPFRONT CASH PAYMENT OF $300 MILLION

* SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC - UPFRONT CASH PAYMENT OF $300 MILLION, PLUS CASH MILESTONE PAYMENTS UP TO $230 MILLION UNDER DEAL

* SUPERNUS PHARMACEUTICALS INC - APOMORPHINE INFUSION PUMP NDA SUBMISSION EXPECTED IN H2 OF 2020 WITH POTENTIAL LAUNCH IN H2 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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