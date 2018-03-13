BRIEF-Supersonic FY Operating Loss Narrows to 9.9 Million Euros

March 13 (Reuters) - SUPERSONIC IMAGINE SA:
* FY OPERATING RESULT OF -EUR 9.9 MILLION, AN IMPROVEMENT OF +3.8%
* FY SALES OF EUR 24.7 MILLION, UP +11% (+13% AT CONSTANT CURRENCY RATES); STRONG SERVICES GROWTH OF+34%
* FY EBITDA OF -EUR 6.6 MILLION, A SIGNIFICANT IMPROVEMENT OF +15.3%
* FY NET LOSS EUR 12.2 MILLION VERSUS LOSS OF 10.6 MILLION YEAR AGO
* CONFIDENT TO MEET TARGETS DEFINED AT TIME OF IPO, IN TERMS OF BREAK-EVEN EBITDA IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)